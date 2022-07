«Spreco d'acqua in piazza Europa? Niente di tutto questo»

Piazza Europa a Noventa Padovana è dai tempi della sua inaugurazione motivo di critiche, litigi e polemiche. Ora che il tema "caldo" è quello della siccità, la gente del paese si interroga sull'opportunità di tenere le fontane accese e di sprecare acqua che potrebbe essere centellinata e utilizzata per scopi più concreti. Oggi, 25 luglio 2022 il sindaco Marcello Bano, per fare un po' di chiarezza tra la gente, ha effettuato un sopralluogo spiegando nel dettaglio il funzionamento di queste fontane e soprattutto le problematiche che si portano da sempre dietro. «L'acqua che esce dalle fontane è sempre la stessa che gira. Si tratta di un circuito chiuso che ricicla a ciclo continuo la medesima acqua. Non vi è dunque uno spreco in atto.

Spegnerle servirebbe a ben poco. Anzi, si andrebbero a creare problemi collaterali di difficile gestione». Il primo cittadino è entrato nello specifico: «Spegnere le fontane significherebbe creare uno strato di alghe che rappresentano un terreno fertile per la proliferazione delle zanzare. Visto il momento storico che stiamo vivendo, con l'emergenza sanitaria provocata proprio dalle zanzare sarebbe un grave errore». E ancora: «Si potrebbe procedere svuotando le vasche e riempirle con una colata di cemento, ma di andrebbe incontro ad un danno erariale. Altra ipotesi sarebbe quella di sostituire le fontane con delle zone di verde, ma non ci sarebbero le condutture per far defluire l'acqua e in caso di precipitazioni abbondanti si andrebbe ad allagare la Piazza».

A giochi fatti, ad oggi, una delle piazze più criticate rimarrà invariata, cercando di limitare il più possibile i costi e mantenerla come luogo fruibile alla collettività per il tempo libero e momenti di socializzazione.