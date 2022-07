Schiuma sospetta sul letto del fiume: scattano i controlli

Allarme inquinamento ieri sera primo luglio 2022 attorno alle 23 lungo il fiume Piovego a Noventa Padovana. Alcuni passanti, attraversando il ponte quasi ai confini con il comune di Padova, si sono accorti che l'acqua presentava della schiuma in abbondanza. Una situazione anomala che fin da subito ha fatto pensare a dello sversamento di sostanze tossiche da parte di qualche azienda. Oggi l'Arpav, messa al corrente del fenomeno dalla Polizia locale di Noventa, ha effettuato un sopralluogo. Il problema è rientrato, ma si cercherà di andare a fondo della vicenda per capire se qualcuno coscientemente abbia commesso delle irregolarità. L'attenzione è massima per scongiurare ulteriori sgradevoli analoghe situazioni.