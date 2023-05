Provoca incidente con feriti e scappa: scoperto e denunciato pirata della strada

Dal 2009 è senza patente, il 26 aprile ha provocato un incidente stradale mentre viaggiava al volante di una Peugeot 207 e ha pensato bene di darsi alla fuga. Pirata della strada denunciato dalla Polizia locale di Noventa oggi, 3 maggio, dopo essere stato identificato. Nei guai è finito un quarantenne di Campolongo Maggiore (Venezia) che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e fuga da incidenti con feriti.

Cosa è successo

Il 26 aprile scorso proveniente da Camin e diretto verso il centro di Noventa Padovana, il guidatore di una Peugeot 207 non è riuscito ad arrestare la corsa della sua auto in corrispondenza del Ponte sul Piovego e causa un tamponamento a carambola. Dopo essere sceso dall’auto, ha convinto i conducenti degli altri due veicoli coinvolti, una Kia Sportage e una Audi Q5, a spostarsi più avanti fuori dalla carreggiata, con la scusa di non intralciare il traffico, ma al primo incrocio ha imboccato una laterale e si è dileguato. All'arrivo della Polizia Locale le due vittime, un cinquantanovenne padovano e una quarantunenne cinese, hanno raccontato l'accaduto. Uno di loro poi è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118.

Le indagini

Gli agenti del comandante Mario Carrai sono riusciti a rintracciare l'auto che ha causato l'incidente grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza del comune di Noventa Padovana. Grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Campolongo, i vigili hanno rintracciato sul luogo di lavoro il responsabile, un quarantenne di Campolongo Maggiore, che ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo di essersi dato alla fuga perché senza patente dal lontano 2009. Il documento gli era stato ritirato in seguito alla dichiarazione di temporanea inidoneità per mancanza dei requisiti psico-fisici. In automatico il quarantenne è stato denunciato. Seguirà molto probabilmente la revoca definitiva del permesso di guida.

L'assessore alla sicurezza

«I miei complimenti agli agenti per questa operazione esemplare – commenta il vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola Cannistraci – ennesima riprova della competenza e della professionalità della nostra Polizia Locale, nonché dell'efficacia dei nostri sistemi di videosorveglianza: grazie a questi due elementi combinati, a Noventa farla franca dopo aver commesso un reato è diventato molto difficile. Il nostro impegno per una forza di Polizia che sia sempre più operativa e presente sul territorio sta restituendo i risultati sperati».