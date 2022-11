Assicurazioni e revisioni auto scadute: a Noventa è una strage di verbali

Meno di otto chilometri quadrati di territorio comunale. Ad oggi 84 occhi elettronici della videosorveglianza, ma entro la primavera si arriverà a 96. Sei agenti della Polizia locale compreso il comandante Mario Carrai. I numeri dell'attività di polizia stradale nei primi undici mesi dell'anno sono impressionanti se si mettono a confronto con i medesimi periodi degli anni passati.

Revisione auto questa sconosciuta

Gli agenti nel perimetro comunale hanno sanzionato 332 automobilisti che sono stati sorpresi con la mancata revisione del veicolo. Lo scorso anno erano state 95, nel 2020 52. Nel 2018, lontano dalla pandemia soltanto 86. Molti degli automobilisti fermati e trovati in difetto hanno riferito che si è trattato di una dimenticanza, altri hanno dato la colpa alla crisi economica.

Assicurarsi è un lusso

Fa specie apprendere che 54 automobilisti si sono messi al volante nei primi undici mesi dell'anno, pur avendo il mezzo privo di assicurazione. Un reato molto grave se si pensa alle conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di gravi incidenti stradali. Non è solo il cosiddetto "povero" che non si assicura, ma la forbice dei trasgressori riguarda anche insospettabili con auto di media alta cilindrata che evidentemente hanno voluto sfidare la sorte. Sulla vicenda il sindaco Marcello Bano ha lanciato un grido d'allarme: «Ogni auto che i nostri agenti intercettano senza assicurazione - ha detto - altre tre riescono a farla franca. Sono numeri da paura che devono farci riflettere».

Totale multe

Quando manca ancora un mese alla fine dell'anno la Polizia locale ha verbalizzato per complessivi 177mila euro. L'impressione è che si possa sforare a San Silvestro la cifra dei 200mila euro. Le auto controllate in strada sono state 1.098 contro le 891 dello scorso anno e le 752 del 2018. Le irregolarità al Codice della Strada evidenziate dal lavoro degli agenti di Noventa Padovana ha portato alla decurtazione di 906 punti dalla patente contro i 546 dello scorso anno e i 307 del 2018.

Il sindaco

«Il cambio di passo voluto fortemente dall'amministrazione comunale che ho la fortuna di coordinare è sotto gli occhi di tutti. Voglio precisare che non c'è alcuna volontà di fare cassa. Chi transita per Noventa è il benvenuto, ma per farlo bisogna avere i requisiti altrimenti è prevista la tolleranza zero. Troppi incidenti stradali gravi, troppe situazioni di pericolo per le fasce deboli. Non è possibile lasciar correre. La nostra linea è di tenere sempre gli agenti in strada e il minimo sindacale in ufficio. Ce lo chiede la gente, che sta apprezzando il nostro lavoro. In prospettiva, con la stazione distaccata di Oltre Brenta e l'implementazione della videosorveglianza saremo ancora più competitivi».