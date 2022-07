Far West ad Oltrebrenta: rissa a colpi di sedie tra nigeriani, indagini in corso

Cocci di bottiglia sparsi ovunque, urla disumane, botte da orbi, sedie e tavolini usati come "armi" per colpire il rivale. Sabato sera di fuoco in un bar al confine tra il comune di Noventa Padovana e la provincia di Venezia. Alle 19,15 complice uno smodato consumo di bevande alcoliche, una decina di nigeriani hanno cominciato a litigare. Dalle parole si è passati in poco tempo alle vie di fatto. Sono volati spintoni, pugni e calci. Non è dato sapere cosa abbia riscaldato gli animi, ma si ipotizza che il manipolo di stranieri possa aver litigato per affari legati al mercato degli stupefacenti. Sta di fatto che i baristi hanno assistito pietrificati alla baruffa che dopo un paio di minuti si è trasferita in strada. E' solo per pura casualità che nessuno sia rimasto a terra gravemente ferito. E' stato allertato il 112 mentre le auto in transito a fatica sono riuscite a transitare sia verso il centro di Noventa che in direzione opposta verso la riviera del Brenta nel Veneziano.

Le indagini sono in pieno svolgimento. Furibondo si è detto il sindaco Marcello Bano: «Ho chiesto la convocazione del comitato ordine e sicurezza pubblica, alla Prefettura dopo quanto accaduto. Come testimoniano i video c?è stata una rissa violentissima che ha coinvolto più persone, tutte di origine nigeriana. E, chiariamolo subito, non c?entra nulla il razzismo ma è inaccettabile pensare che si scatenino risse in mezzo alla strada. Nella fattispecie poi le violenze si sono consumate dove c?è un bar anch?esso gestito da persone che sono anche loro di origini straniere. Non ci sembra giusto - ha concluso - che chi ha un?attività commerciale non possa lavorare perché accadono cose di questo tipo. Scene così non sono più tollerabili. Non c?è spazio a Noventa per questo tipo di persone, per questo provvederemo immediatamente con dei provvedimenti di Daspo a colpire i responsabili di quanto accaduto. Uno dei motivi per cui abbiamo insistito e voluto che a Oltrebrenta apra la stazione di Polizia locale è proprio questo, garantire la sicurezza di tutto il territorio».