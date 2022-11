Si apre una voragine nell'asfalto a causa della rottura di una tubatura dell'acquedotto

Questa mattina in via Marconi a Noventa Padovana alle 8,30 si è aperta una voragine nell'asfalto a seguito di una rottura alla rete idrica di Etra. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti in transito. Sul luogo della falla si sono subito portati gli agenti della Polizia locale e il personale dell'ufficio Tecnico.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione la rottura dell'asfalto è stata provocata, oltre che dalla perdita della tubatura, dal passaggio di numerosi camion che in un'arteria limitrofa stanno lavorando ad un cantiere edile. La rottura della tubatura dell'acqua è piuttosto importante e la perdita di acqua consistente. Attorno alle 9,30 tecnici di Etra si sono subito messi al lavoro per riparare il danno. Disagi alla popolazione che nell'area interessata dalla rottura sono rimasti senza acqua per il tempo necessario ai tecnici a ripristinare il danno. Sul luogo dell'emergenza fin dalle prime ore del mattino si è portato il sindaco Marcello Bano per sincerarsi di persona di cosa fosse avvenuto. La viabilità è proseguita a senso unico alternato per buona parte della mattinata. E' toccato agli agenti del comandante Mario Carrai ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. Il tempestivo intervento dei soccorritori che hanno transennato l'area ha scongiurato possibili incidenti stradali.