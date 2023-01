Operai al lavoro, macchinari da professionisti, ma l'officina era completamente abusiva

Era a tutti gli effetti un punto di riferimento per decine di automobilisti del territorio, ma anche dei comuni contermini. Di fatto non c'era nulla a norma. Un'officina di riparazione che svolgeva attività di meccanica, carrozzeria, gommista ed elettrauto in maniera completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata a Noventa Padovana.

Il blitz

Il blitz questa mattina, 12 gennaio, in via Cappello, dove il titolare sessantenne dell'attività non autorizzata e totalmente sconosciuta al fisco, ha ricevuto la visita di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, Arpav, Ispettorato del Lavoro, Spisal e tecnici del settore Ambiente del Comune, col supporto della Polizia Stradale di Piove di Sacco. Sul posto anche il sindaco di Noventa Marcello Bano. Per il sessantenne, originario di Spinea (Venezia), ma residente ad Albignasego, sono arrivo parecchi guai.

Il rinvenimento

Tra le attrezzature impiegate dall'officina "fantasma" figurano tre carri ponte, una cisterna di carburante da 9000 litri priva di autorizzazione, un intero laboratorio di verniciatura a spruzzo, decine di pneumatici e pezzi di ricambio per auto. Batterie esauste, motori di veicoli e altri rifiuti speciali giacevano disordinatamente accatastati all'interno di depositi fatiscenti, coperti da lastre di eternit ammalorate. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa dell'esito dei procedimenti, già avviati, per numerosi reati ambientali, abusi edilizi e violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Tre i lavoratori in nero individuati nel corso dei controlli, uno dei quali ha sostenuto di "passare di lì per caso".

I commenti

«I nostri tecnici sono al lavoro per redigere l'ordinanza di sospensione dell'attività che firmerò oggi stesso ha riferito il sindaco Marcello Bano - il numero di leggi violate da questi signori è incalcolabile e saremo implacabili nel far pagare loro il prezzo di ogni singolo illecito, con tutti gli strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione. Abbiamo avviato le procedure per un controllo capillare di quanto avveniva in questo sito, compreso il conferimento delle acque di scarico, degli oli esausti e degli altri rifiuti che prevedono un trattamento speciale. Qui da noi la tolleranza è zero, anzi sottozero, per qualsiasi violazione delle norme: figuriamoci per una follia di questa entità. Ci auguriamo sia la prima e l'ultima volta che qualcuno pensa di mettere in piedi una cosa del genere nel nostro comune». I controlli sono scattati, su segnalazione della Polizia Locale, nell'ambito dei servizi straordinari interforze disposti lo scorso dicembre da Prefetto, Questore e Comandante Provinciale dei Carabinieri per il territorio comunale di Noventa. «Un'attività per cui ringrazio i vertici delle nostre forze dell'ordine – ha concluso Bano – che hanno dimostrato la massima disponibilità e sensibilità per i problemi del nostro territorio. Ogni singolo agente o militare impegnato in questi controlli contribuisce col suo lavoro a far vivere tutti noi in un comune sicuro, nel senso più ampio del termine».