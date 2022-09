Cliente "insoddisfatto" chiama la polizia locale. Massaggiatrice colta da malore

Concorda una prestazione sessuale con la "massaggiatrice" cinese di 38 anni del centro estetico "Thuina" di via Montello a Noventa Padovana, ma alla chiusura dello "show" non rimane soddisfatto in rapporto ai soldi investiti.

Cliente insoddisfatto

E' successo ieri sera, 2 settembre, alle 18. Il cliente ha pensato bene di rivolgersi alle forze dell'ordine per risolvere il contenzioso e ha chiamato la Polizia locale. Sul posto sono arrivati gli agenti diretti dal comandante, Mario Carrai.

Le indagini

Il personale in divisa, dopo aver riportato la calma all'interno del "salone" di bellezza, ha iniziato a fare domande all'operatrice per capire cosa fosse accaduto. Ben presto hanno intuito che non si trattava di un massaggio rilassante o comunque curativo, ma di una vera e propria prestazione sessuale. La trentottenne cinese è stata oggetto di alcune domande anche esplicite che evidentemente l'hanno messa alle corde. La tensione le ha giocato un brutto scherzo.

Il malore

In un primo momento la donna è scoppiata a piangere, poi è svenuta tra le braccia di uno dei vigili. Immediato l'allarme al 118. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem che hanno rianimato l'operatrice cinese.

Sfruttamento

Le indagini della Polizia locale sono in pieno svolgimento: si sta lavorando per capire se dietro questo singolare episodio vi sia invece un filone ben più ampio legato allo sfruttamento della prostituzione. E' naturale che questo chiacchierato centro estetico difficilmente potrà riaprire a Noventa Padovana. Ieri su questo aspetto sono già stati chiari sia il sindaco Marcello Bano che l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci.