Telecamere "viaggianti" per riprendere ogni istante della vita del paese

Ecco a Noventa Padovana le body cam. Telecamere di ultima generazione installate nelle divise dei singoli agenti della Polizia locale che durante l'attività operativa riprenderanno ogni istante del lavoro. Saranno uno strumento di autotutela per gli operatori, ma soprattutto daranno un quadro più preciso dell'attività svolta e la possibilità di sviluppare indagini con prove altamente qualificate.

La scelta

«Esattamente un anno fa, in sede di campagna elettorale - ha detto l'assessore alla Sicurezza e vicesindaco Nicola Cannistraci - avevamo promesso alla collettività l'acquisto di questo nuovo strumento che reputiamo fondamentale per ottimizzare la sicurezza dei nostri agenti e soprattutto avere un quadro ancora più reale di cosa accade in strada. Gli agenti le utilizzeranno ogni qual volta si troveranno di fronte a situazioni critiche, o comunque bisognose di un riscontro filmato. Siamo orgogliosi di questo intervento che non fa altro che implementare i nostri sacrifici sul fronte della sicurezza con un ampio rinnovamento e ampliamento di tutto il sistema di videosorveglianza comunale».

L'utilizzo

Nel caso di situazioni di oggettiva difficoltà, dalla centrale operativa di via Roma in tempo reale gli operatori potranno visionare quello che sta accadendo in strada e mandare rinforzi o prendere comunque le decisioni più idonee a salvaguardare la sicurezza di chi sta lavorando e di eventuali persone in difficoltà. Sul fronte investigativo saranno un ulteriore prova inattaccabile per cristallizzare situazioni pregresse che potrebbero servire a risolvere casi complicati.

L'esordio

Volontà dell'amministrazione comunale, se i tempi di consegna saranno regolari, è quello di inaugurare le body cam nel corso della fiera del Folpo che animerà le strade del centro storico a partire dal 21 ottobre. Visto l'afflusso di visitatori che, per esperienza passata, arriverà a toccare le 100mila unità, un dispositivo di questo tipo non potrà che ottimizzare ulteriormente il servizio di controllo del territorio, a tutto vantaggio dei visitatori e di chi sta lavorando nei singoli stand della kermesse fieristica.