Una visuale strategica in una zona critica sul fronte della sicurezza

Garantire alla cittadinanza un ulteriore supporto di sicurezza, allargare il campo d'azione delle forze dell'ordine, tenere a debita distanza persone che delinquono. Con questi presupposti ieri, primo luglio 2022, il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha svelato la posizione strategica nella quale a settembre sorgerà la sede distaccata della Polizia Locale. Siamo in via Oltrebrenta, non distanti dal comune di Stra (Venezia), a due passi dall'hotel Paradiso dove per circa quattro anni hanno vissuto i migranti. «La scelta che abbiamo fatto - ha detto Bano - è per dare un segnale forte alla collettività. L'amministrazione comunale che coordino non fa distinzioni tra il centro del paese e le aree periferiche di Noventana e Oltrebrenta. Tutti devono avere garanzie di servizi, qualità e sicurezza».

Tra l'altro in campagna elettorale il primo cittadino aveva posto proprio tra i suoi punti essenziali del programma questa iniziativa che finalmente a settembre potrà essere concretizzata. Ma come si è arrivati ad avere questa sede, un ufficio di 45 metri quadrati, che di fatto il Comune utilizzerà a costo zero? L'amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con la proprietà dell'area ex Formigon dove sorgerà una nuova struttura socio sanitaria privata, una Urt (unità riabilitativa territoriale). Si tratta di un centro che darà l’opportunità alle persone di non doversi recare in ospedali fuori comune per questo tipo di attività. In più ci saranno laboratori di analisi e ambulatori. «Una operazione da non confondere con la Casa della Salute che sorgerà invece a ridosso della casa di riposo di Noventa Padovana. Entro il 2014 - ha spiegato il primo cittadino - il comune sarebbe dovuto entrare in possesso di un immobile di 45 metri quadri, cosa che non fu fatta.

L’accordo prevedeva che il comune per entrare in possesso di quello spazio avrebbe dovuto formalizzarne il passaggio, cosa che non avvenne, evidentemente per negligenza. La convenzione decaduta toglieva l’obbligo al privato di cedere l’immobile. A fronte però della nuova proposta da parte della proprietà di aprire una Urt, come amministrazione abbiamo chiesto di ottemperare a quel vecchio accordo che, ripeto, per negligenza, la vecchia amministrazione aveva fatto saltare». Bano ha chiuso ricordando che il comando della Polizia locale rimarrà comunque in via Roma.