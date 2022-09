Noventa a tutto sport per un giorno intero

Dopo oltre quindici anni, torna oggi, 4 settembre, la "Festa dello Sport" a Noventa Padovana. Evento questo fortemente voluto dall'assessore allo Sport Davide Iafelice in completa sintonia con l'amministrazione comunale.

Tredici associazioni sportive

Negli spazi verde di Noventana tredici associazioni sportive del territorio saranno a disposizione degli ospiti per prove pratiche, consigli e curiosità legate alle singole discipline sportive. La giornata, complice anche un sole tipicamente estivo, sarà arricchita da punti ristoro dove poter far uno spuntino tra una prova ginnica e l'altra. In serata gran finale con una festa con tanto di musica, dj e tante altre sorprese.

Evento atteso oltre 15 anni

All'evento, atteso a Noventa da tanti anni, hanno garantito la propria presenza tutti i membri dell'amministrazione a cominciare dal sindaco Marcello Bano, che si alterneranno nell'arco della giornata, mescolandosi tra la folla.