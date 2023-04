Lo stalker della psicologa vuole patteggiare due anni: per il giudice è troppo poco

E' stato l'incubo di una psicologa residente a Noventa Padovana. Una volta scoperto dai carabinieri e arrestato è cominciata la trafila giudiziaria. L'indagato Federico Sardena, 54 anni di Cona (Venezia), oggi ai domiciliari, ha fin da subito ammesso le proprie responsabilità e ha sempre riferito di aver commesso una grossa leggerezza. Ieri in tribunale davanti al Gup Maria Luisa Materia, il cinquantaquattrenne si è visto rispingere la proposta di patteggiare due anni di pena. Insomma, il pubblico ministero e lo stesso giudice sono propensi ad una pena maggiore a suo carico in virtù di quanto commesso. L'appuntamento in aula è ora per venerdì 21 aprile per una nuova udienza.

Cosa era successo

La psicologa e l'indagato hanno in passato avuto una relazione sentimentale di circa un anno. A febbraio del 2022 la storia si è interrotta. C'è stato qualche tentativo da parte di Sardena di riavvicinarsi alla donna amata, ma alla fine le parti si sono definitivamente lasciate. Tutto finito? Neanche per sogno. Il veneziano, spinto dalla gelosia, dalla rabbia e dalla perdita dell'oggetto dei desideri, ha cominciato a porre in essere comportamenti minacciosi nei confronti della ex. In due occasioni l'uomo ha dato fuoco a complementi d'arredo della psicologa, con uno spray nero ha cosparso il quartiere di scritte ingiuriose nei confronti della donna. Morale, la donna si è trovata di fronte a numerosi danni oltre alla paura che lo stalker potesse ulteriormente alzare il tiro. Dalla successiva indagine, coordinata dal pubblico ministero Roberto D'Angelo il cerchio si è ristretto proprio attorno a Sardena. Fin da subito gli investigatori dell'Arma si era concentrati sulle amicizie più strette della vittima, poi l'ausilio della videosorveglianza ha sciolto qualsiasi dubbio.