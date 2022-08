Il sindaco minaccia lo sgombero della palazzina degli orrori

Stop degrado

Il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, non accetta più situazioni di degrado sul suo territorio. Lunedì 8 agosto il comune di Noventa Padovana con una ordinanza del sindaco obbliga il proprietario dello stabile di Via Tazzoli al civico 6, a ristabilirne le condizioni di agibilità, entro trenta giorni. In caso di inottemperanza si potrà disporre d’ufficio lo sgombero e il sequestro.

Il sindaco

«Non è ammissibile che delle persone, solo perché vengono da Paesi lontani, debbano essere costrette a vivere senza le condizioni minime di sicurezza e decoro. Tutte le stanze degli appartamenti sono utilizzate come unità abitative. Assenza impianto di riscaldamento, insufficiente aerazione, collegamenti elettrici precari sono solo alcune delle criticità che abbiamo riscontrato - ha spiegato Marcello Bano - prima del blitz effettuato grazie al coordinamento della Prefettura avevamo già manifestato insoddisfazione per questa situazione. Per questo ora fissiamo una scadenza precisa e andiamo avanti decisi affinché sia ripristinata una situazione degna delle persone e del nostro Comune. Dove mai saranno tollerate questo tipo di situazioni».

Possibili scenari

Il sindaco, che nella mattinata di giovedì 4 agosto ha nuovamente incontrato gli inquilini della palazzina, li ha voluti rassicurare: «Non preoccupatevi, di certo nessuno di voi finirà in mezzo a una strada. Nel caso di sequestro e sgombero dell’immobile sarà trovata una soluzione per ognuno di voi - ha spiegato agli inquilini di via Tazzoli 6 - il Comune non lascia indietro nessuno». Poi una considerazione: «Siete tutti lavoratori in regola - ha concluso rivolgendosi a loro il sindaco Bano - dovete pretenderlo pure voi di essere messi nelle condizioni di vivere bene. Non farlo, non permettervi di vivere degnamente solo perché venite dall’Africa è razzismo. Non possiamo tollerarlo, nessuno di noi».

Diffida



Il titolare dell'immobile è dunque avvisato: tra 30 giorni se nulla sarà stato fatto, scatterà lo sgombero con tutte le conseguenze del caso. La vicenda è seguita con la massima attenzione anche dall'assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci e ai Servizi sociali, Giovanna Carraro.