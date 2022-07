Tranciato di netto un traliccio della corrente, blackout in mezzo paese

La frazione di Noventana a Noventa Padovana, dalle 10,30 di oggi, 27 luglio 2022, è senza corrente. Un camion che stava effettuando lavori lungo l'area arginale in retromarcia ha tranciato di netto un traliccio della corrente. Disagi enormi per aziende e privati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. A scopo precauzionale l'argine del Piovego da Noventana verso Noventa Padovana è stato inibito a ciclisti e amanti del jogging. Il disservizio potrebbe proseguire fino a tarda serata, sono in corso lavori di messa in sicurezza, ma le tempistiche per tornare a pieno regime non sono state ancora comunicate. Anche la viabilità ha subito ripercussioni visto che la linea semaforica di Noventana è completamente al buio a causa del blackout.