Alex Zanardi torna a casa dopo lo spavento di inizio agosto

Il campionissimo, dopo la grande paura dello scorso 2 agosto, ha fatto rientro nella sua splendida villa di via De Gasperi a Noventa Padovana. Oggi 20 settembre, Alex Zanardi, indimenticato pilota di Formula Uno e campione paraolimpico è stato dimesso dal reparto di Riabilitazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il trasferimento si era reso necessario a causa di un incendio che aveva intaccato l'impianto fotovoltaico del tetto della sua residenza di Noventa, che avrebbe potuto mettere a rischio anche i macchinari utilizzati per svolgere le funzioni riabilitative.

L'ospedale San Bortolo

«Il paziente è stato stabilizzato - ha riferito il primario Giannettore Bertagnoni, responsabile del centro di eccellenza di Vicenza, tra i più accreditati a livello internazionale - e può far riento a casa». Al San Bortolo Alex Zanardi era arrivato anche nell'aprile dello scorso anno per affrontare una fase importante del percorso di riabilitazione, a seguito del drammatico incidente avvenuto nel giugno di due anni fa in handbike in provincia di Siena.

Il paese

A Noventa Padovana, dove il campionissimo è visto come un eroe, un punto di riferimento, la popolazione ha accolto con grande gioia la notizia del ritorno a casa di Zanardi. A nome di tutti, oggi ha parlato l'assessore allo Sport, Davide Iafelice: «E' un onore per tutti noi avere un concittadino così famoso e dal cuore grande. Facendomi portavoce dell'intera amministrazione comunale, gli rivolgo i più grossi in bocca al lupo affinchè il suo quadro clinico possa costantemente migliorare. Ho vissuto con mano il dolore della popolazione di Noventa in occasione dell'incidente in handbike. Dopo l'inconveniente di inizio agosto al tetto della sua villa, mi auguro che ora possa condurre una vita il più possibile serena e tornare presto tra noi. Un grosso abbraccio lo rivolgo anche alla moglie e al figlio del campione che con un amore senza eguali, lo stanno seguendo in ogni passaggio della sua vita».