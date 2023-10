Adolescente esce di casa e scompare: ricerche a tutto campo

Sono ore d'angoscia quelle che stanno vivendo i genitori di un sedicenne originario dell'Est Europa e residente in un comune della cintura padovana. Da ieri sera 20 ottobre il ragazzo è uscito e ad oggi risulta scomparso. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La Prefettura ha applicato il tradizionale protocollo di ricerche che vede interessati in prima linea i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Ricerche senza esito

Per tutta la giornata odierna un elicottero del 115 ha ispezionato a bassa quota il letto del Brenta a cavallo tra Noventa Padovana, Stra e Vigonza. Non è stato notato alcun dettaglio che potesse ricondurre al ragazzo. Le ricerche andranno avanti fino a notte fonda. L'auspicio è che si tratti di un allontanamento volontario per una "bravata" e che tutto possa rientrare nei binari quanto prima. Essendo in corso in questi giorni a Noventa la fiera del Folpo, anche nella zona della kermesse è stato potenziato il servizio di controllo con l'obiettivo di capire se il giovane possa essere fuggito di casa per recarsi alle giostre.