Movida molesta, agenti in strada per richiamare all'ordine i più esagitati

Finite le scuole si affollano i luoghi di aggregazione anche a Noventa Padovana. Ma non sempre i giovani si muovono in maniera corretta e questo provoca il malcontento della collettività. Contro possibili casi di movida molesta il Comune è subito corso ai ripari. Di qui la scelta della Polizia locale di iniziare tutta una serie di servizi serali e notturni per monitorare le aree della movida e dove necessario richiamare all'ordine i giovani più scalmanati.

L'intervento

Nella notte tra venerdì e sabato 29 giugno gli agenti coordinati dal comandante Luca Meneghini hanno concentrato la propria attività soprattutto nel centro del paese. Dopo aver identificato più persone che si stavano godendo qualche ora a cielo aperto tra i negozi, l'attenzione si è spostata sulle aree verdi e in particolare sul parco vicino ai campi sportivi. Qui gli agenti hanno identificato cinque diciottenni ed un minorenne intenti a bere superalcolici. Alla vista del personale in divisa non hanno tentato alcuna fuga. Sono stati identificati. Sono tre di Noventa, uno di Vigonza, un altro di Ponte San Nicolò e un terzo di Padova. I poliziotti gli hanno spiegato che il regolamento comunale vieta alle persone di consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche. Questi ultimi avrebbero riferito di non essere al corrente della cosa. Poi hanno detto che si sarebbero spostati a far festa in piazza Europa e avrebbero continuato a bere. A questo punto la polizia locale li ha diffidati a proseguire in questi comportamenti non a norma, evidenziando che tali reati prevedono anche una sanzione.

I commenti

Sulla vicenda sono intervenuti il sindaco Marcello Bano e l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci. Il primo ha riferito: «Questi controlli sono possibili grazie alla riorganizzazione della polizia locale dei quattro comuni (Noventa Padovana comune capofila, Saonara, Vigonovo e Stra) operata dal comandante Luca Meneghini su indicazione dei sindaci: questa razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ci consente di avere i nostri agenti in servizio anche in orario notturno». Cannistraci ha aggiunto: "Tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le più elementari regole di senso civico all'interno del nostro perimetro comunale. Andremo avanti tutta l'estate con queste attività per garantire alla collettività un'estate sicura e senza momenti di tensione».