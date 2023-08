Denis Cacciatori si è svegliato: la comunità di Noventa festeggia

La notizia tanto attesa è stata ufficializzata oggi 1 agosto. Il presidente Cacciatori, funzionario di banca, si è svegliato dal coma. Il presidente della Casa di Riposo di Noventa Padovana e Stra, Denis Cacciatori, dopo soli 4 giorni dalla sua rielezione all’unanimità, è stato purtroppo coinvolto in un incidente stradale avvenuto domenica 9 luglio, mentre si trovava in sella al suo scooter insieme alla moglie Maria Elisa Malgaroli, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano. In seguito alla caduta, il presidente, ha riportato ferite multiple ed alcuni seri problemi fisici che inizialmente hanno destato non poche preoccupazioni. E' stato ricoverato prima all’ospedale di Vicenza e poi in quello di Padova, dove si trova tuttora.

Miglioramenti

Grazie alla buona risposta alle cure intensive, il presidente sta manifestando sostanziali miglioramenti di giorno in giorno che fanno ben sperare in una sua pronta e piena ripresa. In attesa del suo completo recupero, Lucia Soattin, medico geriatra e già membro del precedente consiglio di amministrazione, assumerà temporaneamente le

funzioni di presidente, garantendo la continuità delle attività della Casa di Riposo di Noventa Padovana, come previsto dallo statuto dell'Ente. La Casa di Riposo e la moglie di Cacciatori vogliono esprimere la loro più profonda gratitudine alla equipe sanitaria che lo sta curando e a tutta la comunità di Noventa e Stra per le innumerevoli manifestazioni di vicinanza e di affetto dimostrato nei confronti del presidente Denis Cacciatori e della sua famiglia: sono state e continuano ad essere un sostegno di fondamentale importanza.