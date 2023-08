/ Via A. Canova

Ruba una borsa da un'auto, ma i passanti chiamano i carabinieri e lo fanno arrestare

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio 30 agosto in via Canova a Noventa Padovana. In manette è finito un tunisino di 46 anni volto noto alle forze dell'ordine. Aveva poco prima sfondato il cristallo di una Jeep