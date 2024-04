Litiga con il padre della moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato

Una lite nata per futili motivi tra un tunisino e il padre di sua moglie si è conclusa con un arresto. Momenti di tensione ieri 16 aprile in via Cellini. Dopo l'allarme lanciato al 112 dall'anziano, sul luogo della segnalazione è subito giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione coordinata dal luogotenente Enzo Callegaro. E' stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali un tunisino di 47 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Un carabinieri è finito all'ospedale per farsi refertare a seguito di una colluttazione con lo straniero.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso della mattina in via Cellini di Noventa. E' giunta al 112 una richiesta di aiuto da parte di un 76enne coinvolto in una lite con la figlia 39enne ed il genero 47enne. I militari hanno a più riprese invitato i litiganti a scendere a miti consigli. Non ottenendo risultati, hanno intimato al 76enne autore della richiesta d’intervento, di recarsi alla vicina caserma. Malgrado ciò, il cittadino tunisino non si è tranquillizzato, anzi ha iniziato ad inveire ed ingiuriare contro i militari, apostrofandoli con parole offensive ed arrivando a colpire al volto, uno di essi. Successivamente con l’ausilio di una pattuglia della Stazione carabinieri di Pionca di Vigonza, si è riusciti a rendere inoffensivo il nordafricano il quale è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto. L'avvocato del tunisino ha chiesto i termini a difesa. Fino alla data del processo avrà a suo carico la misura dell'obbligo di firma in caserma.