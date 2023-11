Luca Meneghini nuovo comandante del Consorzio: «La squadra prima di tutto»

E' il commissario capo Luca Meneghini il nuovo comandante della Polizia Locale dei comuni di Noventa Padovana, Saonara, Stra e Vigonovo. Il decreto di nomina è stato firmato il 2 novembre dal sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, comune capofila della convenzione attiva dal primo gennaio di quest'anno. 54 anni, laureato in scienze politiche, Meneghini lascia l'incarico di responsabile del servizio sicurezza stradale del comune di Venezia, prima del quale era stato vicecomandante per la Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Il pensiero degli amministratori

«Meneghini è la persona giusta per portare avanti l'obiettivo comune delle quattro amministrazioni – ha dichiarato il sindaco di Noventa Marcello Bano – che è quello di integrare progressivamente i nostri corpi di Polizia Locale, per arrivare nel tempo a costituire un unico corpo. Questo ci consente di centralizzare l'aspetto amministrativo per liberare risorse da impiegare sulla strada per la sicurezza. I 17 uomini previsti in organico presto ci permetteranno di garantire almeno una pattuglia sempre disponibile per il pronto intervento su tutto il territorio dei nostri comuni, dal lunedì al sabato e dalle 7:30 alle 19:30. Stiamo lavorando anche sulla costituzione di un numero unico che i cittadini potranno chiamare per avere un punto di riferimento. E' un esempio delle economie di scala che rendono conveniente il sistema della convenzione: invece di avere quattro agenti, uno per comune, al centralino, ce ne saranno uno al telefono e tre sulla strada». «Lo scopo – ha puntualizzato il sindaco di Saonara Michela Lazzaro – è migliorare il servizio per i nostri cittadini. Credo che i primi risultati si vedranno nel giro di pochi mesi. Desidero ringraziare il comandante uscente Mario Carrai per l'ottimo lavoro fin qui svolto, e fargli i miei migliori auguri per il suo futuro professionale». «Ringraziamo Noventa per averci invitato a far parte di questa convenzione – ha aggiunto il sindaco di Vigonovo Luca Martello – perché il rischio per i comuni di dimensioni più piccole è di non disporre di abbastanza personale per garantire il livello di servizi che i nostri concittadini si meritano. Abbiamo scelto di aderire anche scavalcando i confini provinciali, perché i confini non ci spaventano: guardiamo al territorio, perché i problemi di Tombelle di Vigonovo sono gli stessi di Tombelle di Saonara anche se si trovano in due province diverse». «Da cittadino di Noventa prima che da amministratore – ha concluso il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Nicola Cannistraci – non posso che esprimere tutta la mia gratitudine per i 31 anni di servizio nel nostro comune del comandante Mario Carrai. Un servizio svolto sempre in maniera egregia. E' stata una figura importantissima per Noventa, e mi complimento con lui per il prestigioso incarico che assumerà in un comune di dimensioni maggiori».

L'esordio del comandante

«Ho accettato questo incarico – ha spiegato Meneghini – perché mi è stato proposto da una squadra di sindaci coesa e forte, che mi ha spiegato con chiarezza gli obiettivi di questo progetto. Obiettivi che condivido fino alle virgole. Sarà un processo che avrà i suoi tempi e non vuole annacquare le complessità e le differenze dei diversi comuni, perché ogni amministrazione ha le sue prerogative e la sua visione, che va rispettata. Ma c'è la volontà di unire le forze per alzare il livello del servizio.

Un organico di 17 persone ci garantisce la possibilità di specializzare in maniera professionale il personale sulle diverse competenze richieste alla Polizia locale, invece di avere poche persone costrette a occuparsi di tutto».