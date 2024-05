Si "esibisce" al parco davanti alla gente: denunciato maniaco

Si è lasciato andare ad una seduta di autoerotismo in mezzo alla gente in un luogo molto frequentato a Noventa Padovana dove tra l'altro giocano decine di bambini e adolescenti. Uno dei tanti avventori del parco "I Carpini" di via Salata ha notato la scena e ha chiesto subito l'intervento delle forze dell'ordine. I fatti risalgono al primo pomeriggio di sabato 27 aprile. La pattuglia del pronto intervento territoriale è intervenuta tempestivamente su segnalazione di un residente, che ha segnalato alla centrale operativa il fatto cui stava assistendo: la persona era intenta a darsi piacere all’aria aperta, in mezzo a un’area verde in quel momento frequentata da numerose persone. Gli agenti del comandante Luca Meneghini hanno individuato il soggetto e lo hanno accompagnato al Comando di Noventa Padovana, dove è stato interrogato con l’aiuto di un interprete, vista la sua scarsa dimestichezza con l’italiano. E’ stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori. L'appello alla collettività è quello di segnalare in tempi rapidi situazioni analoghe al fine di ricevere un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle forze dell'ordine. Con l'arrivo della bella stagione il pattugliamento delle forze dell'ordine in tutte le aree verdi del territorio verrà ulteriormente implementato al fine di garantire a tutti la necessaria sicurezza.

«Ho dato mandato al comandante – ha riferito il sindaco Marcello Bano – di predisporre il provvedimento di allontanamento previsto dal decreto Minniti e dal nostro regolamento di Polizia Urbana: questa persona non potrà più accedere o avvicinarsi a parchi, scuole e altri luoghi sensibili di Noventa Padovana. Applicheremo ogni strumento previsto dalla legge per far capire che nel nostro comune non c’è alcuna tolleranza o comprensione per comportamenti di questo tipo, che intendiamo punire nel modo più severo possibile». Gli ha fatto eco il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci: «La rapidissima risposta degli agenti alla chiamata al numero unico di Polizia locale dimostra che il nuovo servizio di pronto intervento territoriale introdotto dal comandante Meneghini funziona e dà i suoi frutti».