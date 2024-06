Tragedia sul Piovego, con il kayak si inabissa nel canale

Tragedia sul Piovego oggi 30 giugno alle 16,30. E' successo tutto a Noventa Padovana, comune alle porte di Padova. Un canoista polacco, mentre stava facendo una gita sul canale con un gruppo di amici connazionali, forse per una banale distrazione all'altezza delle chiuse è finito con il suo kayak su una cascata che l'ha fatto inabissare nel fondo del Piovego. Gli amici non vedendolo hanno subito chiamato i soccorritori. Sul luogo della tragedia si è subito portato il sindaco Marcello Bano per accertarsi di cosa fosse accaduto.

I soccorsi

A Noventa Padovana sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori, i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Enzo Callegaro e i sanitari del Suem 118. Per lo sportivo dell'Est non c'è stato nulla da fare. Alla tragedia non avrebbe assistito alcun testimone essendo la vittima qualche minuto avanti rispetto al resto del gruppo. Non è la prima volta che all'altezza del ponte del Piovego avvengono tragedie di questa portata.