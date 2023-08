Crollano i reati a Noventa Padovana: in un anno diminuiti del 6,5 %

L'illuminazione pubblica spenta per buona parte della notte poteva essere un valido alleato della malavita a Noventa Padovana, ma così non è stato. Crollano i reati, è tempo di bilanci nell'amministrazione comunale sul fronte della sicurezza. Il comune di Noventa Padovana ha registrato, nel corso del 2022, una significativa diminuzione del numero di reati commessi nel proprio territorio: 418 delitti rispetto ai 447 compiuti nel 2021, con una riduzione pari al 6,5%. I dati sono stati inviati nei giorni scorsi dalla Prefettura di Padova alla Polizia Locale noventana, su richiesta del vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola Cannistraci, che ha disposto un'attività di costante monitoraggio del crimine a livello comunale. In lievissimo aumento il numero dei furti, che passano dai 115 del 2021 ai 118 del 2022. Cambia però, in maniera importante, la tipologia: più borseggi compiuti per strada e sui mezzi pubblici e molti meno furti in casa, ridotti quasi della metà (-47%): erano 30 nel 2021, l'anno successivo sono scesi a 16. Restano su livelli ben al di sotto della soglia di preoccupazione gli altri reati predatori (3 rapine contro le 2 dell'anno precedente, di cui nessuna in abitazione, 4 furti in esercizi commerciali contro i 5 del 2022, 4 estorsioni per ciascuno degli anni considerati). A contribuire in modo significativo al calo dei reati la considerevole diminuzione di truffe e frodi informatiche, che passano da 87 a 68 (-21,8%). Segno che le campagne di informazione e prevenzione messe in campo da forze dell'ordine e associazioni del territorio, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, stanno restituendo buoni risultati.

Il pensiero dell'assessore alla Sicurezza

«La situazione sta senz'altro migliorando, ma non è il caso di abbandonarsi ai trionfalismi – commenta il vicesindaco Nicola Cannistraci – fosse anche una sola famiglia a ricevere la visita dei ladri, si tratterebbe comunque di un evento traumatico: a chi subisce un crimine in prima persona, le statistiche giustamente interessano poco. Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa, in direzione di un modello di sicurezza integrato che veda protagoniste le forze dell'ordine, tra cui la nostra Polizia Locale, e l'amministrazione comunale in un ruolo di supporto. Tra i nuovi servizi che abbiamo introdotto, quello di un'assistenza più completa alle vittime di reati nella propria abitazione, attraverso un'assicurazione attivata in automatico per tutti i cittadini. Ringrazio tutti gli uomini e le donne in divisa che contribuiscono, con il loro lavoro quotidiano, a rendere sempre più sicura la nostra Noventa».

Il sindaco e la scommessa vinta del risparmio energetico

«Il dato che balza all'occhio per la sua consistenza numerica – gli fa eco il sindaco Marcello Bano – è quello della drastica riduzione dei furti in abitazione: per mesi abbiamo sentito i detrattori dell'amministrazione sostenere che ridurre l'illuminazione notturna, decisione presa a malincuore per preservare le tasche dei nostri concittadini dagli aumenti dei costi energetici, sarebbe stato un regalo ai ladri. I numeri dimostrano che non è così: altrimenti oggi staremmo commentando un aumento di questi reati, anziché il loro dimezzamento».