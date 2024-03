Spintona un pensionato e lo rapina dell'orologio

Un pensionato di 81 anni oggi 11 marzo alle 11 mentre stava passeggiando lungo via Salata a Noventa Padovana è stato raggiunto da dietro da uno sconosciuto che con una mossa fulminea l'ha spintonato e gli ha sfilato l'orologio dal polso. Come come nulla fosse si è scusato e ha proseguito a camminare. Qualche istante dopo il pensionato si è messo la mano al polso e si è reso conto di non avere più l'orologio. Gli è bastato poco per capire che quell'uomo che l'aveva spinto di fatto era un ladro. Istintivamente ha iniziato a correre per raggiungerlo, ma il malvivente è stato lesto a salire su un'auto guidata da un complice per fuggire. Se è vero che il bottino del colpo è misero, visto che l'orologio aveva un valore di circa 60 euro, quanto è capitato poteva avere conseguenze serie per l'anziano.

Rischiato l'investimento

Disperata la vittima si è messa di fronte all'auto grigia dei malviventi con l'obiettivo di fotografare la targa del mezzo. Il complice alla guida non ci ha pensato due volte e ha tentato di investirlo. Se non si è materializzata una tragedia è perchè l'ottantunenne ha avuto la forza di spostarsi dalla traiettoria qualche istante prima di finire schiacciato. Sconvolto e sotto choc ha avvisato la figlia che è subito intervenuta in suo soccorso. L'anziano ha formalizzato regolare denuncia in caserma a Noventa alla stazione dei carabinieri. Verranno analizzate le telecamere con l'obiettivo di intercettare la targa dei malviventi. Si indaga a trecentosessanta gradi, ma si segue principalmente la pista della malavita nomade specializzata in questo genere di reati. Obiettivo dei carabinieri è quello di intercettare i colpevoli a stretto giro visto che è forte il rischio che possano tornare a colpire.