Tentano l'assalto all'In's, ma fuggono in moto a mani vuote

Tentato furto al supermercato In's di via Salata a Noventa Padovana. Due malviventi sono arrivati sull'obiettivo in sella ad una moto. Hanno forzato la porta degli spogliatoi dei dipendenti con attrezzi da scasso, poi si sono fiondati nella zona delle casse. Hanno forzato i registratori presenti convinti di trovare denaro contante, ma sono rimasti a bocca asciutta. Dopo aver miseramente fallito il colpo, sono nuovamente usciti dal discount per fuggire in moto.

Le indagini

Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri del Radiomobile di Padova. Le ricerche dei sospettati si è protratta per diverse ore, ma al momento senza alcun esito. La denuncia è stata formalizzata in caserma a Noventa Padovana. Ora saranno i militari del luogotenente Enzo Callegaro a dover ricostruire l'accaduto e provare ad intercettare i colpevoli. Preziose potrebbero essere in sede di indagini le immagini della videosorveglianza.