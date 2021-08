NTU ranking, è l'Università di Padova la migliore a livello nazionale

Un'altra buona notizia per l’Università di Padova

Un'altra buona notizia per l’Università di Padova da un ranking internazionale: l’ateneo patavino, infatti, si è classificato al 99 posto – primo fra le università italiane – nell’NTU ranking, stilato dalla National Taiwan University. NTU ranking certifica produttività e qualità della produzione scientifica, basandosi su indicatori che misurano sotto diversi aspetti gli articoli scientifici pubblicati dai docenti e ricercatori di ogni ateneo.

Università

Questo a pochi giorni dai risultati dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborato dalla Shanghai Ranking Consultancy, una delle più accreditate agenzie di rating internazionale per la valutazione di Università ed Enti di Ricerca, dove, fra duemila atenei mondiali, l’Università di Padova è salita nella fascia tra il 151° e il 200° posto su scala mondiale raggiungendo vetta, a livello nazionale, La Sapienza, l'Università di Milano e l'Università di Pisa.

Soddisfazione

«Un altro ottimo risultato per la nostra università, che gratifica il lavoro della nostra comunità scientifica – afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova –. Sono classifiche diverse, ma con un tratto in comune: la crescita costante dell’ateneo. Questa classifica testimonia ancora una volta un impegno tenace nella scienza, vocazione irrinunciabile del nostro ateneo e ancoraggio saldo di una società che vuole guardare con fiducia al futuro. Un buon viatico per un ateneo che si accinge a entrare nel suo ottocentesimo anno di vita».