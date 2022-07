Si appartano nella centralissima via Roma e vengono immortalati semi-nudi: scandalo in città

I "bollenti spiriti" hanno avuto improvvisamente il sopravvento, e fin qui non c'è mica nulla di male. Il problema è che il tutto è successo nella centralissima via Roma a Padova, quello dello "struscio" e dello shopping per intenderci: sta facendo scalpore la foto che ritrare una coppia seminuda appartata alle primissime luci dell'alba sotto a un semi-portico famoso per ospitare una delle prime opere dello street writer Kenny Random.

Atti osceni

A sollevare il polverone è "Il Mattino di Padova": nella foto - scattata da una negoziante della zona intorno alle ore 6 del mattino - la donna è ritratta di spalle con il lato B completamente nudo e i jeans calati fino alle caviglie, mentre dell'uomo si vedono solo le gambe, anch'esse scoperte. È mistero sull'identità della coppia: le facce non si vedono, ma nessuno sembra al momento aver riconosciuto i due amanti focosi autori degli atti osceni in luogo pubblico, così come non sono arrivate in merito segnalazioni alla polizia locale.