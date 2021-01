Semi-nudo in mezzo alla strada blocca un autobus e danneggia i tergicristalli: denunciato

In mutande si è messo in mezzo alla strada fermando un autobus. L’uomo ha anche tentato di salire ma l’autista non gli ha aperto le porte.

Il fatto

Nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio un 51enne padovano, vestito delle sole mutande, si è posizionato nel bel mezzo di corso del Popolo e ha bloccato un autobus che viaggiava in direzione di corso Garibaldi. L’uomo ha rotto le spazzole tergicristalli e poi ha cercato di salire sul mezzo ma l’autista si è guardato bene dall’aprire le porte. L’autobus ha continuato la sua corsa mentre il 51enne si dirigeva verso piazza De Gasperi dove è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Padova e dal personale del 118. È stato denunciato per danneggiamento e portato in ospedale.