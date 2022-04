Nudo per strada con un machete in mano: terrore nella Bassa

Chi, transitando in auto, lo ha notato non poteva credere ai propri occhi. E ha pure accelerato, per evitare di poter essere il bersaglio della sua follia: paura nella Bassa Padovana, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile, un 50enne di origini marocchine è sceso in strada completamente nudo e con in mano un machete.

I fatti

Teatro dell'accaduto Saletto di Borgo Veneto: l'uomo, che abita in via Pasquale Longo in località Saletto, al culmine di una lite per futili motivi con il fratello (suo coinquilino) è stato cacciato di casa dallo stesso. Accecato dalla rabbia, il 50enne ha pensato bene di denudarsi e di piazzarsi davanti alla cancellata esterna della casa brandendo un grosso machete, di cui al momento si ignora la provenienza, e urlando. Alcune persone - soprattutto automobilisti - hanno subito notato la sua presenza, chiamando immediatamente i carabinieri, che sono arrivati in forze dalle vicine stazioni di Solesino e di Este per cercare di farlo rinsavire così da disarmarlo e riportare la calma in tutto il paese.

(Notizia in aggiornamento)