Pusher si denuda in pubblico per impedire ai poliziotti di controllarlo: denunciato

Prima li ha provocati e poi si è spogliato per ostacolare le operazioni di controllo. Con sé aveva alcune dosi di hashish ed è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale

In due sono stati denunciati per spaccio, in due luoghi diversi, dalla polizia. E in uno dei due casi, il controllo ha avuto diverse complicazioni.

I controlli

Domenica 27 giugno i poliziotti hanno effettuato diversi controlli anti-spaccio. Un 40enne nigeriano, che stava confabulando con alcuni giovani che volevano comprare droga in via Confalonieri, aveva 5 grammi di marijuana. E poi c’è stato un 41enne tunisino controllato in via del Portello che aveva alcune dosi di hashish. Quest’ultimo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché si è dimostrato fin da subito aggressivo e per impedire ai poliziotti di controllarlo li ha provocati per poi denudarsi di fronte a tutti.