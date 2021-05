Numero di pazienti stabile in Azienda ospedaliera, Dal Ben: «Speravo in un calo maggiore»

«Stiamo andando benino, speravo in un calo maggiore per quanto riguarda i ricoverati ma prendiamo quello che viene» ha esordito Giuseppe Dal Ben commentando la situazione attuale.

I dati

Martedì 11 maggio il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova ha tenuto un punto stampa di aggiornamento sulla situazione Covid in ospedale. Tra il 4 e il 10 maggio sono stati effettuati 12.648 tamponi in ospedale, di cui 982 sono risultati positivi. Tra questi ci sono 324 nuovi casi, gli altri sono una conferma della positività riscontrata in precedenza, quindi si è verificato un aumento delle persone affette dal coronavirus del 2,5 per cento, mentre la settimana scorsa è stato del 3,2 per cento. Di questi 324 nuovi casi 51 hanno più di 65 anni. Dei 2.447 accessi al pronto soccorso tra il 4 e il 10 maggio, 209 erano di persone con sintomi riferibili al Covid-19 e di questi ne sono stati ricoverati 24. Nell’ultima settimana si sono registrati 566 pazienti ricoverati tra area critica e non critica, oltre a una media di 81 presenze al giorno. In area medica ci sono 230 pazienti, in subintensiva 172 e in terapia intensiva 164. «Ci portiamo avanti da diversi giorni una media di presenze pressoché stabile a causa del “pareggio” tra entrate e uscite, stiamo studiando le motivazioni» ha detto Dal Ben.