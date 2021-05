Vaccinazioni Covid, cambia il numero dell'Ulss 6 per richiedere informazioni

Il numero per ricevere informazioni sulle vaccinazioni per il Covid dell’Ulss 6 Euganea è cambiato.

Il numero

Lo rende noto la stessa azienda sanitaria locale con un avviso sul sito internet. Da lunedì 24 maggio se si vorranno avere informazioni sulla propria prenotazione per vaccinarsi contro il coronavirus si dovrà chiamare lo 049/7441899 e non più il vecchio numero 049/840400. Gli orari per telefonare, invece, restano invariati: si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.