Nuova illuminazione a Piazzetta Petrarca e Ponte Molino

La nuova illuminazione di Piazza Petrarca e Ponte Molino è stata progettata per valorizzare tutta la zona con corpi illuminanti da arredo urbano "stile classico" con lampade a Led utile a creare un'illuminazione armoniosa e allo stesso tempo valorizzare tutta l'area. L'intervento, seguito dall'ufficio tecnico del Comune di Padova, ha comportato la realizzazione degli scavi e la posa di 30 nuovi punti luce a Led con potenze di 70W ciascuno in sostituzione del vecchio impianto, aereo, in serie con lampada a scarica al sodio da 150W. La spesa complessiva, tra opere civile e impianto di illuminazione, dell'intervento è stata di circa € 160.000