In arrivo una nuova ondata di maltempo: allerta rossa in tutta la regione

Ancora un'allerta rossa su buona parte del Veneto, a partire dalle 15 di giovedì 2 novembre e che dovrebber perdurare fino alla mezzanotte del giorno successivo. Con una nota la Protezione civile regionale, in seguito alle previsioni meteo dell'Arpav, che parlano di «tempo in prevalenza perturbato, con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone centrosettentrionali, localmente anche molto abbondanti su Prealpi e Dolomiti meridionali», ha dichiarato l'allerta rossa.

Previsti «rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e costa e forti precipitazioni». Previsti anche venti forti da sud. L'allerta rossa, per l'arco di tempo sopra indicato, è in vigore in diversi bacini idrografici, tra cui anche il Basso Brenta – Bacchiglione (Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso) e il Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Venezia, Treviso e Padova).

Sulla strada statale 16 “Adriatica”, a causa della piena dell'Adige dovuta all'emergenza meteo in corso, Anas ha avviato da ieri le attività di messa in sicurezza del cantiere in corrispondenza del ponte tra Boara Pisani (PD) e Rovigo, provvedendo al sollevamento dei ponteggi e delle reti. È stato inoltre attivato un presidio fisso sul posto per valutare tempestivamente nelle prossime ore la necessità di eventuali chiusure temporanee del tratto in relazione al livello del fiume, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, di concerto con la Prefettura, la Protezione Civile e gli altri Enti competenti.