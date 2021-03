Vaccinazioni: apre un centro per le somministrazioni anche a Selvazzano

«Traguardo raggiunto», spiega il sindaco Giovanna Rossi, primo cittadino di Selvazzano Dentro, quando annuncia su Facebook l'apertura di un nuovo punto vaccini in provincia di Padova. Si tratta del Centro Civico Fabio Presca di via C. Colombo a San Domenico, frazione di uno dei territori più popolosi del Padovano.

Tanti comuni coinvolti

«Fervono i preparativi, nel rispetto delle disposizioni per la massima sicurezza, per trasformarlo a tutti gli effetti sede vaccinale dell’Uls 6 Euganea- spiega Rossi- dal prossimo mercoledì 24 marzo (domani, ndr) inizieranno a vaccinare qui a Selvazzano i nati nel 1933, 1932 e 1931 e poi via via i cittadini più anziani. (Nb: La convocazione arriva per posta) La richiesta di decentrare le sedi vaccinali da parte di tutti i sindaci dei comuni dell’area Padova Ovest- Colli - Terme (Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) è stata ascoltata dalla Direzione Generale dell’Ulss6 Euganea. In questo modo eviteremo ai nostri anziani il viaggio per arrivare in Fiera a Padova. Soddisfatti per il lavoro svolto, per la disponibilità e collaborazione con il nostro Distretto Sanitario ma soprattutto per aver realizzato un importante servizio per i nostri cittadini fragili, quelli in difficoltà ma in definitiva per tutte le nostre comunità. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo».