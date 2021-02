Iov - Istituto Oncologico Veneto, il nuovo direttore generale è la dottoressa Patrizia Benini

Ex direttore sanitario dell'Ulss 6 Euganea, la dottoressa Benini subentra al dottor Giorgio Roberti

Oltre ad Azienda Ospedaliera di Padova e Ulss 6 Euganea anche lo Iov - Istituto Oncologico Veneto ha un nuovo direttore generale: è la dottoressa Patrizia Benini.

Patrizia Benini

Ex direttore sanitario dell'Ulss 6 Euganea, la dottoressa Benini subentra al dottor Giorgio Roberti. Una curiosità: cambio di ruolo anche per la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, ex direttore sanitario dello Iov, che diventa direttore generale dell'Ulss 9 Berica.