Nuovo Dpcm, nel dettaglio tutti i provvedimenti anti-Covid e cosa cambierà

Il Premier Giuseppe Conte domenica sera ha presentato le nuove misure contenute nel prossimo Dpcm per contenere la diffusione del Coronavirus dopo che i contagi nelle ultime settimane sono schizzati.

I provvedimenti

Ricordiamo in breve quali sono i provvedimenti adottati. I sindaci potranno disporre la chiusura degli spazi pubblici come vie e piazze dopo le 21. Nei ristoranti potranno sedersi al tavolo un massimo di 6 persone, c'è l'obbligo della segnaletica. Per quanto concerne i bar l'asporto fino a mezzanotte è consentito mentre sul posto è obbligatorio il servizio al tavolo dopo le 18. Le attività didattiche nelle scuole continueranno in presenza: per le superiori e per le università più flessibilità per la didattica a distanza. Non saranno concesse competizioni per lo sport dilettantistico se non individuale. Sono sospese feste, sagre e manifestazioni pubbliche. Stop anche a convegni, conferenze in presenza e obbligo di meeting on line. Sulle palestre c’è stato ampio dibattito. Il Governo concede una settimana per adeguare ad una stretta i protocolli tecnici delle palestre: al termine della settimana valuterà nuovamente e potrà decidere di chiudere palestre e piscine se non si adegueranno alle nuove indicazioni del Cts.