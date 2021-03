Nel nuovo mural di Alessio B un anno di quarantene, lockdown e restrizioni

Si trova in via del Plebiscito il nuovo mural di Alessio B

Lui ci scherza così: «Spostamento,apertura,assembramento, ricongiungimento e molte altre restrizioni, tutti al di qua della linea aspettando...», lo scrive anche sui social qual'è stato il sentimento che gli ha ispirato questo nuovo lavoro. Si trova in via del Plebiscito il nuovo mural di Alessio B e ci ricorda che da un anno tutto rappresenta una grande attesa. Come se tutti ci trovassimo di fronte a una sbarra, a un passaggio a livello, in attesa che sia permesso il passaggio. Una metafora che colpisce perché rappresenta bene la condizione alla quale siamo costretti.

