Il nuovo Zingarelli in formato gigante mostra come cambia la lingua italiana

L’uscita della nuova versione di uno dei più noti dizionari della lingua italiana, il nuovo Zingarelli, è anche l’occasione per riflettere su questi cambiamenti e su quanto la nostra vita condizioni ciò che diciamo e come parliamo.

#Cambialingua

Con l’iniziativa "cambialalingua", la casa editrice mostra, in occasione del lancio dell’edizione 2022 del vocabolario Zingarelli, attraverso un percorso scientifico di comparazione, l’evoluzione di 50 lemmi presenti nelle varie edizioni del dizionario dal 1922 al 2022. L’iniziativa, partita da Milano, da qui a novembre farà tappa al Salone del Libro di Torino e nei centri storici di Forlì, Roma, Lecce e Padova.

Vocabolario

In Piazzetta Garzeria, infatti, nel cuore del centro storico, dal 30 settembre al 7 ottobre 2021, seduti all’ombra di un gigantesco vocabolario interattivo (4 metri per tre), i padovani potranno quindi andare alla scoperta della storia di alcune parole, tra cui “bolla” e “coppia”. L’analisi di ogni lemma e del suo significato segue un percorso lineare che si conclude con un riassunto narrativo affidato alla penna dello scrittore Marco Balzano, che per ogni parola ha scritto un breve testo che ne riassume e interpreta la storia.

Installazione

Dalle 11.00 alle 20.00, chi si presenterà davanti al grande vocabolario interattivo potrà farsi scattare e ricevere una fotografia istantanea accanto alla maxi-installazione o a una delle definizioni evidenziate sul monitor, proporre un significato diverso e condividerlo con l’hashtag #cambialalingua.