Tre minori trovano riparo in uno stabile abbandonato: denunciati, saranno portati in comunità

Tre giovanissimi avevano trovato riparo all’interno di un’abitazione in disuso: trovati dalla polizia, sono stati accompagnati in una comunità.

I fatti

Nella mattina di giovedì 6 agosto la Volante, dopo una segnalazione, si è recata in via Veglia dove sembrava ci fosse un estraneo all’interno di un’abitazione. Gli agenti hanno perquisito tutto l’edificio e hanno trovato diversi segni di bivacco e alcune coperte che evidentemente erano lì da tempo. In garage si erano rifugiati i tre minorenni stranieri che avevano occupato lo stabile per la notte. Senza documenti di identità e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici: saranno mandati in una comunità.