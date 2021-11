Occupano un edificio abbandonato: cinque denunciati

In cinque hanno occupato un edificio abbandonato dove prima aveva sede un’azienda. Sono stati denunciati. Sono stati intensificati i controlli della polizia di perlustrazione in zona Arcella e Fiera per il contrasto alla micro-criminalità, come richiesto dal questore Antonio Sbordone.

Il fatto

Giovedì 18 novembre i poliziotti hanno scoperto che cinque persone hanno occupato un edificio in via Goldoni. Si sono accorti che al piano terra era pieno di rifiuti dove prima c’era il punto ristoro di un’azienda. Poi sono saliti al primo piano e hanno sorpreso cinque tunisini tra i 19 e i 30 anni mentre dormivano: avevano attrezzato cinque posti letto e c’erano i loro effetti personali nelle altre stanze. Sono stati accompagnati in questura per l’identificazione e per tutti è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici. Quattro sono in viaggio per il centro rimpatri di Potenza per l’espulsione.