Offende e minaccia gli agenti che lo fermano dopo un brusco sorpasso: denunciato

Guidava a tutta velocità e con uno dei fari anteriori rotto. Quando la polizia ha fermato l’auto, il conducente si è scagliato contro gli agenti ed è stato denunciato.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 febbraio una volante stava passando su via Adriatica quando è stata superata da una Peugeot a grande velocità, che per altro aveva un faro rotto. I poliziotti hanno fatto segno di fermarsi e accostare. Il passeggero ha fornito subito un documento mentre il conducente ha fatto il difficile: ha offeso gli agenti urlando e l’identificazione ha richiesto un po’ di più. I due erano in giro senza mascherina e dopo le 22 senza motivo valido, per cui sono stati sanzionati in virtù delle normative anti-Covid. Il conducente, invece, un 27enne padovano, è stato denunciato anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.