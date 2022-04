Offre 4 posti di lavoro in Hotel di lusso, all'annuncio rispondono in migliaia in poche ore

L'annuncio è apparso qualche giorno fa sulla bacheca di una pagina Fb molto seguita da chi vive all'Arcella. Nel testo si palesava l'intenzione di assumere quattro persone da impiegare in un Hotel di lusso e che le candidature dovevano pervenire entro le 12 del martedì successivo.

Postato a mezzogiorno della domenica di Pasqua, all'avviso hanno risposto subito in un centinaio, poi con il passare delle ore è stato un susseguirsi di candidature. Si è arrivati, alla chiusura, a contare mille e ottocento domande di assunzione.

Quale sia la struttura ricettiva di lusso che stia cercando personale non è dato sapere, come racconta a Il Gazzettino il responsabile della pagina Fb dove è apparso l'annuncio. «Non ci saremmo mai aspettati una risposta di questo tipo, questo dimostra che anche un gruppo Fb ristretto come può essere il nostro può contribuire a dare una mano a chi ne ha bisogno. Su chi sia l'imprenditore ci è stato chiesto di usare il massimo riserbo, ma assicuriamo che si tratta di un noto imprenditore veneto che opera nella nostra regione».