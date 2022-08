E' morto il giornalista Omar Monestier, aveva diretto anche il Mattino di Padova

E' morto Omar Monestier, ex direttore del Mattino di Padova e dei quotidiano Gedi del Veneto. Attualmente dirigeva Il Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto di Udine. Probabilmente a causa di un malore, nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto il giornalista è deceduto in casa all'età di 57 anni.

Biografia

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, viveva a Moruzzo (Udine). Aveva iniziato la sua carriera al Gazzettino, sotto la direzione di Giorgio Lago, fino a quando, al termine di un contratto di sostituzione nella redazione di Belluno, viene assunto come praticante dalla neonata Gazzetta delle Dolomiti dell’editore Edoardo Longarini. Divenuto professionista nel 1992, subito dopo l'esame di Stato passa nel maggio dello stesso anno alla Cronaca di Verona, diretta da Paolo Pagliaro. Ricopre l'incarico di vicecaposervizio della redazione Provincia e diviene poi caposervizio della cronaca cittadina sino al settembre 1994 quando lascia Verona per andare a Bolzano al Mattino dell’Alto Adige, conPadova il ruolo di caporedattore (direttore Giampaolo Visetti). Rimane a Bolzano sino al 1997, poi si dimette per assumere l’incarico di caporedattore della redazione trentina dell’Alto Adige, sotto la direzione di Fabio Barbieri. Nell’agosto 1997 segue a Padova Barbieri, assumendo l’incarico di vicedirettore del Mattino di Padova. Incarico cui, nel 2000, viene aggiunta la vicedirezione della Tribuna di Treviso, sino alla nomina del nuovo vicedirettore Alessandro Moser. Nel maggio 2000 diviene condirettore de Il Mattino di Padova, con ruolo di coordinatore delle testate a esso collegate: La Tribuna di Treviso e La Nuova di Venezia e Mestre.

Padova

Dirige Il Mattino di Padova dal giugno 2005 fino al marzo 2012. Da fine 2011 a marzo 2012 è anche direttore del Corriere delle Alpi di Belluno. Poi passa a dirigere Il Messaggero Veneto fino al 2014, prima di essere chiamato a dirigere Il Tirreno in Toscana. Nel 2016 torna ad Udine al suo precedente incarico, che tuttora svolgeva anche per Il Piccolo di Trieste. Alla sua famiglia, i suoi colleghi del Messaggero Veneto e ai suoi più cari amici la vicinanza di tutta la redazione di PadovaOggi.