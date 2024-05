Omicidio Boschetto: il Pm Roberti insiste per la premeditazione, la difesa sulla preterintenzionalità

Al tribunale del riesame di Venezia si è svolta l'udienza per il caso della morte del 32enne Michael Boschetto, avvenuta la mattina di domenica 28 aprile in via Gomiero a Villafranca Padovana per mano del 35enne Giacom Friso.

Durante l'udienza il Pm Benedetto Roberti ha insistito sulla premeditazione e ipotizzando la contestazione di futili motivi insistendo sul rigetto del riesame perché secondo lui Giacomo Friso aveva pianificato l'uccisione di Michael Boschetto. L'avvocato Enrico Cogo, il legale di Giacomo Friso, il 35enne arrestato con l’accusa di omicidio per l’assassinio del 32enne Michael Boschetto è invece di tutt'altro avviso.

Esclude che, anche considerando le condizioni psicofisiche in cui si trovava l'accoltellatore, ci fosse premeditazione. E' più orientato verso un omidio preterintenzionale, infatti in aula ha contestato la volontà di Friso di uccidere Boschetto. Lui si sarebbe invece opposto per evitare il peggio. Come dimostrato anche da esami specifici, Friso aveva assunto alcool e stupefacenti di vario tipo. Quella notte invece Boschetto era a casa sua, i due sono dirimpettai, e come ha raccontato il padre agli inquirenti, usava passare le notti a giocare alla playstation e fumare, marjiuana sembrerebbe, tanto che l'anziano per arrecare disturbo al figlio si era organizzato un letto nel garage di fronte.

Entrambi i giovani non erano esattamente ludicissimi. La fidanzata quella mattina, stava andando a lavorare, ha mandato un messaggio vocale alle 5 e 38 e il giovane le ha subito risposto, come uno che non è mai andato a dormire. Lo scontro tra i due è stato poco dopo. Si detestavano Friso e Boschetto, ma non sembra proprio ci fosse un motivo specifico. Nessun elemento porta a questo tanto che si è cercato inizialmente di dare un motivo di questa tragedia, un giovane di 32 è morto accoltellato, e anche scavando non si è trovato nulla. I due probabilmente quella mattina si sono provocati ed è finita così, tragicamente, nel sangue.

Friso ha problemi di dipendenza da tanti anni, poche settimane prima del tragico episodio era ospite di una comunità dove però, a detta dello stesso giovane, girava droga tanto che gli è sembrato inutile continuare a stare lì. In questa vicenda non ci sono soldi, droga o vicende sentimentali da attribuire in comune in due. Resta che una persona sotto effetto di stupefacenti e alcool e con gravi problematiche ha uccsio, ma viene difficile pensare che abbia pianificato un omicidio rimane.