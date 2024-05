Femminicidio di Giulia, si va verso l'accusa di premeditazione: a settembre via al processo

Sono quasi chiude le indagini a carico di Filippo Turetta, lo studente ventiduenne di Torreglia accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Difficile che a Turetta non venga contestata la premeditazione. Per non correre il rischio però che possa uscire dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare, l’obiettivo della pubblica accusa è quello di arrivare all’udienza preliminare prima della sospensione estiva. Questo porterebbe il processo in Corte d’assise ad aprirsi già a settembre.

Le tracce di sangue

A coordinare le indagini c'è Andrea Petroni, che però non ha mai voluto parlare dell'inchiesta dopo la convalida dell’arresto di Turetta e l’interrogatorio. Il magistrato ha affidato agli esperti del Ris di Parma l’analisi delle tracce di sangue e dei numerosi oggetti sequestrati, tra cui l’automobile con cui il 22ene ha trasportato prima Giulia e poi ha suoerati i confini fino in Germania. Prima di partire si era liberato del corpo della povera ragazza di Vigonovo, gettato in fondo a un dirupo, nelle montagne tra Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone.

Gli accertamenti

L’esito degli accertamenti tecnici è grande importanza: in particolare di quelli eseguiti sul contenuto dello smartphone e del pc di Filippo, che potrebbe risultare determinante per dimostrare la premeditazione, aggravante che impedirà alla difesa del giovane di accedere al rito abbreviato, con il rischio di una condanna al massimo della pena: l’ergastolo. Su di lui ci sono prove fortissime, ed è quindi altamente improbabile che la Procura scelga di intraprendere una strada diversa da quella della premeditazione. Qualche dubbio però resta, così come spera la difesa dui Turetta.

Premeditazione

La giurisprudenza su questo è chiara e prevede la premeditazione quando il progetto criminoso è ispirato «da una particolare intensità del dolo, che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato senza ripensamenti e senza soluzione di continuità». Se si parla quindi di un piano architettato poche ore prima, anche se preciso e definito, potrebbe non essere sufficiente. Ecco perché gli appunti rinvenuti nel Pc di Turetta, e i messaggi conservati nel suo smartphone potrebbero risultare decisivi. Spetterà al dibattimento, celebrato di fronte a due giudici togati e alla giuria popolare, stabilire se effettivamente Filippo avesse pianificato l’uccisione di Giulia, oppure se la situazione gli sia sfuggita di mano nel momento in cui ha deciso di dare attuazione al piano che aveva in mente. La difesa dell’imputato, rappresentata dal professor Giovanni Caruso, potrebbe chiedere la perizia psichiatrica.