Omicidio di Mauro Guerra, otto anni di silenzio e di omertà. La madre: «Aspettiamo ancora la verità»

«Sono otto anni che esco il minimo indispensabile. Evito situazioni in cui potrei incontrare i responsabili della morte di mio figlio. Come mi è accaduto qualche anno fa in un supermercato, dove non sono mai più tornata. E qualche settimana fa, quando una cugina mi aveva invitato ad andare a Barbona, un Comune qui vicino dove ci sarebbe stata una domenica di festa con varie iniziative, per fortuna ho detto di no. Dentro di me avevo una brutta sensazione e ho deciso di non andare. Quello stesso giorno poi ho visto una fotografia del Vescovo Cipolla seduto a fianco proprio di uno di quei carabinieri responsabili della morte di mio figlio, il brigadiere Stefano Sarto. Nella foto col Vescovo erano tutti sorridenti e felici, emozioni che da quel giorno io non riesco più a provare. E dire che, qualche giorno dopo l’assassinio di Mauro, avevo scritto a Monsignor Cipolla. Ma mai una risposta. Mauro quel pomeriggio, fuggendo inseguito dopo essere stato braccato per ore, il primo posto dove ha cercato rifugio è stata la chiesa, ma l’ha trovata chiusa». A parlare è Giusi Businaro, la mamma di Mauro Guerra. Il 29 luglio del 2015, in una torrida giornata, suo figlio trentaduenne perde la vita in seguito a un colpo d’arma da fuoco sparatogli nell’addome, da distanza ravvicinata, dal maresciallo dei carabinieri Marco Pegoraro.



L’epilogo inevitabile di una giornata in cui errori si sono sommati ad altri errori che hanno poi portato alla morte di un giovane che di certo, quella fine, non la meritava. Gli volevano imporre un Tso illegittimo, nessuno lo aveva mai ordinato. E quel giorno di luglio del 2015, lo dicono le motivazioni del primo grado nonostante l’unico imputato venga comunque assolto, quei carabinieri (Pegoraro non era solo infatti) si sono autoproclamati prima psicologi e poi giudici fino a diventare giustizieri. Incapaci di gestire una situazione creata e degenerata per causa loro, aspetto evidenziato in tutti e due i processi, sia penale che civile. Anche nel secondo grado, nel processo civile dopo che quello penale si era concluso con un’assoluzione, Pegoraro resta l’unico imputato in un processo in cui nessun altro presente quel giorno è stato mai neppure ascoltato. E con gli unici due carabinieri sentiti in due processi, Sarto e Vettorato, sono state talmente tante le incongruenze nelle ricostruzioni che entrambi furono più volte ripresi dal giudice.



La svolta nella vicenda è arrivata grazie alle parole di un maresciallo, rilasciate alla stampa, PadovaOggi nella fattispecie, e non agli inquirenti, visto che nessuno lo aveva neppure mai convocato. «Noi quando è cominciato tutto, non sapevamo davvero cosa dovevamo fare. Come possiamo dimenticare le parole di chi, nella nostra casa, con quella stessa divisa addosso – dice la madre di Mauro Guerra, riferendosi all’uomo incontrato in un supermercato - ci diceva che il collega dal quale Mauro cercava di divincolarsi per scappare nel campo dove era stato raggiunto, era stato da lui colpito con tale violenza che lottava tra la vita e la morte. Poi però al tg3 regionale, quella stessa notte, vediamo che una giornalista poco dopo l’accaduto intervista sua moglie che dice che quello stesso carabiniere sta bene ed è a casa. Era evidentemente una cosa più grande di noi quella in cui eravamo finiti». In questa, che a suo tempo definimmo come la Fargo padana, dove al posto del deserto di neve c’è quello rappresentato da km e km di campi che d’estate si asciugano talmente da rendere tutto arido e duro come cemento, anche ciò che appare chiaro e ovvio così non è. Proprio come nel film dei Coen.



Perfino nella comunicazione su questo, che è un acclarato abuso, non ci si è preoccupati di non oltrepassare certi limiti. Va ricordato che all’inizio, quel pomeriggio, alla stampa venne detto che si era alle prese con un cavallo imbizzarrito. Poi di fronte all’evidenza si parlò di aggressione violenta da parte di Guerra, di una condotta che aveva messo a serio rischio la vita di un carabiniere. E fu così per mesi. Questa è stata la verità raccontata. Ci volle tempo per leggere qualcosa che somigliasse quantomeno alla realtà. Quando accade è una svolta tale che anche l’Arma se ne accorge e trasferisce il responsabile della comunicazione, apprezzatissimo a detta di tutti, in una località montana. Non certo una promozione. Così tutti i protagonisti della vicenda in pratica scompaiono, rimane solo Pegoraro, che non per questo viene abbandonato. Ma anche grazie all’interessamento di Amnesty International Italia, in particolare del portavoce Riccardo Noury, spesosi in prima persona per contribuire di far emergere la verità, a tutt’oggi quantomeno parziale. Comincia così a muoversi qualcosa anche sui media. Della vicenda se ne sono occupati, oltre alle testate locali anche trasmissioni come “Chi l’ha visto” e “Un giorno in Pretura” per fare degli esempi.



«Noi ci siamo affidati agli avvocati Fabio Pinelli e Alberto Berardi – uno degli studi più importanti della città di Padova, il primo oggi è a capo del CSM – ma non avevamo esperienza di questo genere di cose. Tra tutti quelli che ci contattarono scegliemmo loro. E’ stato tutto difficile, tutto. Mai avrei pensato di vivere un incubo come quello che sto ancora vivendo. Bisognava far fronte al lutto e al dolore straziante e allo stesso tempo difenderci da bugie e da una narrazione che andava in una sola direzione: distruggere la figura di Mauro. Che è poi anche quello che è successo al processo, sia di primo che di secondo grado. E’stata infatti l’unica linea difensiva dell’avvocato di Pegoraro, Stefano Fratucello». Interessante notare che il legale, molto noto e apprezzato, in una conferenza indetta dall’Università nel 2019, quindi in pieno processo, in un’aula gremita con a fianco l’allora Rettore, Rosario Rizzuto, usò parole critiche rispetto a quella modalità dal punto di vista non solo deontologico e morale ma anche metodologico.



«Nonostante la Corte di Appello di Venezia abbia condannato il suo assassino, Pegoraro rimane un uomo libero. Nessuna pena, nessuna detenzione per l'esecutore di quel delitto. Nessun provvedimento nemmeno per Sarto e Vettorato, i militari interrogati dalla Corte, le cui deposizioni vengono ritenute inattendibili, fantasiose e fuorvianti, figuriamoci per gli altri che sono stati complici di quanto accaduto», fa notare la mamma di Mauro. «Pegoraro non sconterà nemmeno un giorno di pena. Chi continuerà la sua condanna, senza sconti di pena, sono io, sua madre, assieme a suo padre Ezio, a suo fratello Jacopo e a sua sorella Elena». Il primo processo, quello svoltosi a Rovigo, è stato un incubo per la famiglia Guerra. E se si leggono con attenzione le motivazioni, a fronte di un’assoluzione, si può capirlo anche senza aver assistito a nessuna udienza. Non solo la decisione ma tutto il percorso non è, diciamo così, lineare. «Poco importava di arrivare alla verità alla Pubblica Accusa, nelle vesti di Carmelo Ruberto. E il giovane giudice Raffaele Belvederi, dopo aver deciso per l’assoluzione scrive quelle motivazioni che contraddicono in ogni parola quella decisione. Cos’è, un modo per ammettere di aver negato la giustizia a un povero giovane che nulla di male aveva fatto per meritare quella fine?».



Per lei e la famiglia è stata una pena tutto il percorso processuale. «Perché Pegoraro fu imputato di un unico reato, quando di reati quel giorno ne aveva commessi tanti prima di arrivare al tragico epilogo?», dice la madre riferendosi al falso Tso e alla persecuzione che Mauro Guerra ha subito per molte ore. Due pattuglie dei carabinieri a impedire entrata e uscita dalla casa, senza che nessuno avesse ordinato nulla. Si è passati dalla libera iniziativa al libero arbitrio in un attimo. «Perché non vennero mai sequestrati i tabulati telefonici di tutti i carabinieri? Perché mio figlio non è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza che già si trovava in loco?». E qui si arriva al punto più importante, quello che toglie il sonno a questa famiglia. Perché il trentaduenne è rimasto a terra, ferito, minuti e minuti. E c’erano i mezzi per portarlo all’ospedale di Schiavonia: «Medico e personale dell'elisoccorso non sono mai stati nominati e sentiti da nessuno. Mai visti e mai sentiti dagli inquirenti, figuriamoci in un’aula di tribunale. Solo una spiegazione posso darmi, quella di una scelta precisa, non soccorrere immediatamente mio figlio. Forse perché non avrebbero avuto il tempo sufficiente per studiare una versione uguale per tutti? Dovevano rimanere assieme per preparare il copione da fornire nelle deposizioni che dovevano coincidere? Se queste possono sembrare supposizioni di una madre addolorata, mi pare chiaro da quanto accaduto successivamente, che è sempre stato più importante salvare il nome dell'Arma che la vita di Mauro».