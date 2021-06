Estradato a Padova 34enne: durante una rissa aveva ucciso a coltellate un uomo

È stato rintracciato a Roma l’uomo che nel 2015 ha accoltellato a morte un connazionale. A consegnarlo ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Padova sono state le autorità tedesche.

Il fatto

Lunedì 14 giugno le forze dell’ordine tedesche hanno consegnato ai carabinieri Charles Iyamu Obadiarhu, 34enne nigeriano, accusato di omicidio. L’uomo era in carcere a Monaco di Baviera per altri reati ma su di lui pendeva ancora l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Padova nel 2017. I fatti in questione risalgono al 2015, quando con altri quattro ha fatto scaturire una rissa nella quale Terry Agaga, all’epoca 35enne, è stato ucciso a coltellate tra via Vigonovese e via dell’Artigianato.