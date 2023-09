Uomo ucciso a coltellate in via Aldo Moro, nella notte scatta la caccia agli assassini in fuga

Alle 20:30 circa di oggi, 16 settembre, un uomo è stato ucciso a coltellate a Vigonza,tra via Aldo Moro e via Bachelet. La vittima dovrebbe essere di origini tunisine e avrebbe avuto circa 30 anni, ma non aveva documenti addosso e quindi non è stato ancora possibile identificarlo. Ad ucciderlo almeno due coltellate, ma quella mortale è stata inferta alla gamba e all'emorragia causata dalla ferita. L'uomo si sarebbe trascinato per alcuni metri prima di lasciarsi andare. Soccorso è però poi morto in ospedale. Sono in corso le indagini da parte del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo coadiuvato da personale del Norm della Compagnia di Padova e della locale Stazione, che sembrano sulle tracce di più aggressori. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno illuminato la scena del crimine fino a tarda notte per permettere ai carabinieri di cercare prove e l'arma del delitto. Per ora però nessuna traccia nè del coltello, nè degli uomini in fuga. Sono stati ascoltati i primi soccorritori che lo hanno trovato agonizzante nel parco (in foto) che hanno raccontato di una litigata e di urla provenienti dalla zona in cui poi l'uomo è stato ritrovato, parlando di quattro uomini in fuga.

Le prime parole del sindaco Boscaro

«Quanto è accaduto è un fatto che sconvolge tutta la nostra comunità in un ordinario sabato sera - commenta Gianmaria Boscaro (in foto in basso, dopo essere corso sul posto insieme al comandante Daniele Rampin) - .Episodi del genere sono del tutto inconcepibili in realtà come Vigonza e per una frazione tranquilla come Busa, in particolare per l’abitato a ridosso di via Bachelet. Al momento non si possono azzardare ipotesi sulla dinamica, che sono al vaglio degli inquirenti. Sappiamo che l’aggressore o gli aggressori sono ancora in fuga e abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere della rete di videosorveglianza comunale, sperando che possano essere utili per ricostruire tutti i momenti che hanno portato all’omicidio e a rintracciare e identificare gli autori».